Белград, 13 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Две сербские оппозиционные партии — «Заветники» и «Двери» — формируют блок, направленный против присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Об этом лидеры партий Милица Джурджевич-Стаменковски и Бошко Обрадович заявили 13 апреля на пресс-конференции в Белграде.

Флаги Сербии и России

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По словам лидера партии «Заветники» Милицы Джурджевич-Стаменковски, речь идет не о создании поствыборной коалиции или об объединении мандатов, а прежде всего о формировании союза тех партий, которые выступают в защиту основных государственных, национальных и экономических интересов Сербии, за сохранение внешнеполитической независимости, военного нейтралитета и против присоединения к антироссийским санкциям.

Лидер партии «Двери» Бошко Обрадович отметил, что возможное введение антироссийских санкций со стороны Сербии будет направлено не только против этой дружественной страны, но и против интересов Сербии, так как Россия является гарантом сохранения Косово и Метохии в составе Сербии и выживания Республики Сербской, передает телеканал РТС.

Политики пригласили и другие политические силы присоединиться к их блоку. По их словам, нельзя позволить, чтобы Сербия оказалась на стороне НАТО и против России.

Напомним, что Сербия является кандидатом на вступление в ЕС. Брюссель требует от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза и присоединиться к антироссийским санкциям.