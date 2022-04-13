Луганск, 13 апреля 2022, 22:04 — REGNUM Мы чувствовали поддержку со стороны России с 2014 года, когда очутились на грани гуманитарной катастрофы, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Об этом он заявил, находясь на территории Луганской ТЭС, разминирование которой завершают российские сапёры.
Он пояснил, что на сегодняшний день Россия оказывает республике разностороннюю, а не только военную помощь.
«Финансовая поддержка, нам поставляются стройматериалы, строительная техника и оборудование. И специалисты едут нам помогать, и гуманитарные конвои. Всё это, и конечно экономическая помощь в том числе», — рассказал глава ЛНР.
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