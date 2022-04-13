Луганск, , 22:04 — REGNUM Мы чувствовали поддержку со стороны России с 2014 года, когда очутились на грани гуманитарной катастрофы, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Герб ЛНР Leonid 2

Об этом он заявил, находясь на территории Луганской ТЭС, разминирование которой завершают российские сапёры.

Он пояснил, что на сегодняшний день Россия оказывает республике разностороннюю, а не только военную помощь.

«Финансовая поддержка, нам поставляются стройматериалы, строительная техника и оборудование. И специалисты едут нам помогать, и гуманитарные конвои. Всё это, и конечно экономическая помощь в том числе», — рассказал глава ЛНР.

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