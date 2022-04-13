Москва, 13 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Перечень из 398 членов Палаты представителей американского Конгресса, в отношении которых Россия вводит ответные персональные санкции, опубликовал 13 апреля МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что этот санкционный список появился в качестве ответной меры «на очередную «волну» антироссийских санкций, введённых администрацией [президента США Джо] Байдена 24 марта против 328 депутатов» Госдумы.

Кроме того, при составлении списка были учтены прежние санкционные меры США, в результате которых антироссийский санкционный список оказался состоящим почти полностью из российских депутатов.

В итоге получилось, что Москва вводит «зеркальные» санкционные ограничения в отношении 398 членов американских конгрессменов. Они теперь вошли в российский «стоп-лист» на постоянной основе.

«Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру [палаты представителей] Ненси Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, «листированию» на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», — сообщили в МИД РФ.

Российское ведомство резюмирует: поскольку Вашингтон не скупится на санкции, Москва в скором времени планирует новые объявления о контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесённых в «стоп-лист», а также иные ответные шаги.

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