Рим, , 21:59 — REGNUM 32-летний центрфорвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле может завершить карьеру в национальной сборной Италии. Об этом 13 апреля сообщило издание La Repibblica.

Чиро Иммобиле Clément Bucco-Lechat

В текущем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Иммобиле с «орлятами» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского центрфорварда в 30 миллионов евро.