Женева, Швейцария, 13 апреля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрирован 1 046 031 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2785 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 13 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 499 119 316 носителей вируса, подтверждено 6 185 242 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 736 460 выявленных инфицированных и 1986 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.