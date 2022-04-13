Москва, 13 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Владимир Маркони, являющийся ведущим популярного онлайн-шоу Comment Out, выступил с опровержением информации о закрытии проекта. Об этом пишет Lenta. ru 13 апреля.

Скриншот YouTube Владимир Маркони

«Как и большинство YouTube-каналов, мы на данный момент просто взяли небольшую паузу, небольшой отпуск», — сообщил ведущий. Также Маркони отметил, что в настоящее время занимается другими проектами, среди которых оказалось шоу «Талант» на телеканале «Пятница!».

Напомним, что премьера первого выпуска Comment Out состоялась в 2018 году. По задумке шоу, звёздные гости вытягивают карточки и выполняют различные действия провокационного характера.