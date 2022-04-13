Рим, , 21:51 — REGNUM Входящие в итальянскую правящую коалицию правоконсертиваные партии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони не намерены поддерживать увеличение налогов в стране, заявили представители партий 13 апреля.

Маттео Сальвини © Presidenza della Repubblica

Лидеры правых провели встречу с премьер-министром Марио Драги, по итогам которой выразили убеждение, что компромисс по налоговому вопросу может быть найден.

Как сообщалось ранее, текст декрета о новых формах поддержки экономики допускает, по данным правых, рост налогов на имущество и депозиты. Либералы, которые также входят в состав коалиции, заявляют, что правые намеренно вводят сограждан в заблуждение.