Рим, , 21:47 — REGNUM Лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа 13 апреля допустил, что премьер-министр Марио Драги уйдет в отставку.

Марио Драги European Parliament

Причиной могут стать споры внутри «широкой коалиции», которая включает в себя целый ряд партий от популистов и либералов до правоконсерваторов.

Поводом для последнего спора стал вариант нового декрета «о поддержке экономики» — правые утверждают, что текст декрета допускает рост налоговых ставок, и отказываются его поддержать.

Выборы в парламент должны пройти в Италии в марте 2023 года.