Асунсьон, 13 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес принял решение отменить субсидирование топлива, так как введенная для борьбы с ростом цен мера привела к монополии государственной компании Petropar на рынке. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

FF MM Асунсьон. Парагвай

Выделение субсидий для государственных компаний привело к остановке торговли на частных заправочных станциях. АЗС Petropar отпускали топливо на 0,36 доллара дешевле, чем частные конкуренты.

После акций протеста, проведенных владельцами частных АЗС с требованием предоставлять субсидии не только госкомпаниям, правительство решило приостановить полностью субсидирование отрасли. Это, в свою очередь, вызвало недовольство со стороны профсоюза дальнобойщиков, выступающего за снижение цен на топливо.