Москва, , 21:43 — REGNUM Через сайт Госуслуг российские ИТ-компании могут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников, сообщает 13 апреля Минцифры.

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Министерство сообщило, что разослало аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами оформления отсрочки от армии для сотрудников.

Среди условий для сотрудников, которые могут претендовать на отсрочку значатся российское гражданство, возраст 18-27 лет, работа по договору, нормальная продолжительность рабочего дня.

Также у такого сотрудника должно быть высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка.

Также нужно, чтобы сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. или чтобы он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта российское правительство в рамках поддержания экономики страны на фоне санкционного кризиса утвердило правила предоставления отсрочки от армии для специалистов российских IT-компаний.

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