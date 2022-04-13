Балтимор, США, 13 апреля 2022, 22:49 — REGNUM Канал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала We Own This City. Об этом пишет издание The Flow 13 апреля.
Новый проект посвящён сотрудникам полиции, занимающимся розыском оружия в Балтиморе (США). Главные роли в сериале исполнили Джон Бернтал, Вунми Моссаку и Джош Чарльз, а режиссёром выступил Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).
Напомним, что премьера We Own This City запланирована на 25 апреля 2022 года. Показ эпизодов сериала будет осуществляться эксклюзивно на HBO.
Читайте ранее в этом сюжете: Документальный фильм про Дженнифер Лопес покажут на «Трайбеке»