Балтимор, США, 13 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Канал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала We Own This City. Об этом пишет издание The Flow 13 апреля.

Скриншот YouTube Кадр из сериала We Own This City

Новый проект посвящён сотрудникам полиции, занимающимся розыском оружия в Балтиморе (США). Главные роли в сериале исполнили Джон Бернтал, Вунми Моссаку и Джош Чарльз, а режиссёром выступил Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).

Напомним, что премьера We Own This City запланирована на 25 апреля 2022 года. Показ эпизодов сериала будет осуществляться эксклюзивно на HBO.