Рим, 13 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. По уточненным данным, в феврале 2022 года объем промышленного производства в Италии вырос на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 13 апреля в национальной службе статистики.

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Превышен (на 2,5%) и показатель последнего «докоронавирусного» месяца, то есть февраля 2020 года.

При этом в связи с резким ростом цен на энергоресурсы продолжение позитивных тенденций маловероятно, полагают эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.