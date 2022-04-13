Копейск, Челябинская область, 13 апреля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области мужчину 1967 года рождения отдали под суд за торговлю немаркированной табачной и алкогольной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сигареты

По сведениям полиции, из двух магазинов и со склада изъяли более 15 тысяч единиц изделий на сумму более 1,77 млн рублей. Их гражданин приобрёл ранее с помощью интернета.

В результате житель Копейска стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит шесть лет заключения.