13 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter, подходящее ли сейчас время для отставки премьер-министра, после того как подтвердилось нарушение им коронавирусных ограничений.

Джейн Спай, , 22:45 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей женой Кэрри Джонсон и канцлером казначейства Риши Сунаком были оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений 19 июня 2020 года на Даунинг-стрит. Предположительно мероприятие в честь дня рождения премьер-министра было организовано его женой. Все трое извинились перед британцами. Представители оппозиционных партий призывают премьера и канцлера к отставке, но в соцсетях обсуждают, подходящее ли сейчас время для смены руководства страны.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Консервативной партии от Шотландии Дуглас Росс заявил: «Я понимаю, почему люди в злости, в ярости и в бешенстве. Но я также говорил, что нам приходится иметь дело с войной на Украине на данный момент, лидерам Великобритании там рады, их поддерживает Украина и президент Зеленский. Не будет правильным пытаться поменять лидерство, когда мы поддерживаем людей в войне в Европе».

«Черчиль сменил Чемберлена за несколько дней до Второй мировой войны, Ллойд-Джордж сменил Асквита через несколько недель после начала битвы на Сомме, Иден потерял свою работу во время Суэцкого кризиса, Тереза Мэй ушла посреди провала с Brexitом, Дэвид Кэмерон ушел, когда мы проиграли второй референдум. В нашей конституции премьер-министр — первый среди равных, в кабинете всегда будут другие, кто может занять его пост», — прокомментировал ситуацию теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми (Лейбористская партия — прим. Д. С.).

Дэвид Лэмми Policy Exchange

Многие пользователи считают аргумент о том, что Джонсону нельзя уходить в отставку из-за войны на Украине, не имеющим под собой никаких разумных обоснований, потому что раньше премьер-министры приходили и уходили, а войн было больше, и это никого не волновало.

«Великобритания меняла премьера четыре раза во время войны в Афганистане, во время войны в Ираке, в Персидском заливе, в Корее, во время Второй мировой войны, Первой мировой войны, второй англо-бурской войны, второй опиумной войны, крымской войны, дважды во время пиренейской войны», — напомнил @RhonddaBryant.

Часть пользователей напомнили, что война происходит в совершенно другой стране, не имеющей к Великобритании никакого отношения, поэтому смена правительства в Соединенном Королевстве не приведет ни к разрешению, ни к ухудшению конфликта.

«Давайте не забывать, что мы не в войне. Война происходит в другом месте. И когда будет «то» время?» — спросил @revpaulwhite.

В комментариях напомнили, что конфликт на Украине длится уже 8 лет, при этом никто не говорил об отмене выборов и референдумов в Великобритании из-за этого. Пользователи предположили, что по такой логике не стоило менять премьер-министров во время всех конфликтов, в которых Великобритания поддерживала государства с антироссийской политикой.

«Война на Украине идет с 20 февраля 2014 года. Прошло уже несколько всеобщих выборов, референдум по вопросам независимости Шотландии и выхода Великобритании из состава Европейского союза», — отметил @RayLangford6119.

«Война, в которой мы поставляем оружие антироссийскому правительству. Таким образом, согласно толпе «не сейчас», мы не должны были менять премьер-министров в течение всей Холодной войны, с 1945 по 1989 год», — прокомментировал @chrismo76.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

Некоторые комментаторы считают, что в стране необходимо немедленно провести голосование и выбрать нового премьер-министра и новое правительство, потому что консерваторы «совсем из ума выжили».

«Я не могу поверить, что это действительно нужно говорить. Мы настолько разрушены и потеряны, что слов нет. Если мы не проведем всеобщие выборы для разрешения этого абсолютно колоссального беспорядка, нам конец. Правда», — считает @FromeireMonique.

«То есть будет неправильно убирать преступника с поста высшего должностного лица нации, но полностью правильно для указанного преступника продолжать выполнять свою роль. Что-то фундаментально неправильно с Тори на базовом человеческом уровне», — прокомментировала @kirsti_kean.

Многие пользователи раскритиковали теневого министра Дэвида Лэмми за его высказывание, потому что, судя по его заявлению, он «не зная истории» начал приводить исторические аргументы.

«У Дэвида Лэмми проблемы с историей. Чемберлен был премьером до 1940 года», — написал @organicsi.

«Черчиль стал премьером в 1940, мистер Лэмми, это во время, а не до Второй мировой войны», — отметил @KGSHistory.

«Дэвид Лэмми ошибся во всех трех фактах. Черчиль сменил Чемберлена после неудачи Норвежской кампании, спустя 8 месяцев после начала Второй мировой войны. Дэвид Ллойд-Джордж стал премьер-министром в декабре 1916, битва при Сомме закончилась 28 сентября 1916 года. Иден ушел 9 января 1957, спустя 2 месяца после Суэцкого кризиса», — прокомментировал @Paul_Bambury.

В комментариях предложили брать пример с других европейских государств, в первую очередь с Франции, где проходят президентские выборы.

«Мне бы не хотелось быть с ним (с Дугласом Россом — прим. Д. С.) в одной комнате, когда он узнает, что во Франции проводят голосование», — прокомментировал @TweetMcTweeFace.