Луганск, , 21:35 — REGNUM Луганская Народная Республика обязательно станет частью Российской Федерации, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

На границе ЛНР Gtklnr.su

Об этом он заявил, находясь на территории Луганской ТЭС, разминирование которой завершают российские сапёры.

«Первая наша задача — закончить военные действия на территории республики. Полностью очистить республику от националистических батальонов. Заняться восстановлением экономики, предоставлением рабочих мест, обустройством освобождённых территорий.

И в перспективе, — а я думаю, что это время обязательно наступит, — мы станем частью Российской Федерации», — сказал глава ЛНР.

«Я не знаю, в какой форме это будет, то ли референдум, то ли решение народного совета, но мы примем это решение», — пояснил он.

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