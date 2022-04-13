Болонья, Италия, 13 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Совет депутатов итальянского Карпи 13 апреля не смог утвердить инициативу мэра о лишении Бенито Муссолини почетного гражданства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень Муссолини

Инициатива была выдвинута в 98-ю годовщину вручения Муссолини этого почетного звания.

Читайте также: Совет города Сало отказался лишать Муссолини почетного гражданства

Сторонники лишения Муссолини почетного гражданства не смогли набрать большинства.