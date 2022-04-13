Оттава, 13 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Банк Канады принял решение о повышени ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 1% годовых. Об этом говорится в распространённом 13 апреля заявлении финансового регулятора.

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В комментарии банка указывается, что ключевая ставка повышена в связи с событиями на Украине, которые регулятор рассматривает как источник неопределенности в мировой экономике.

Отмечается, что конфликт провоцирует рост цен на нефть, газ и другие товары, усиливая инфляцию по всему миру, а перебои с поставками дополнительно усугубляют проблемы и приводят к снижению деловой активности.

Напомним, в марте Банк Канады уже повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,5% годовых, что произошло впервые за два года.

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