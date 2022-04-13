Новый глава челябинского ГУФСИН приступил к работе
Челябинск, 13 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Челябинской области назначенный ранее новый начальник управления ФСИН приступил к работе. Об этом пишут СМИ.
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ФСИН России
По данным Накануне. Ru, Михаил Арсланов 13 апреля был представлен своим подчинённым. Участие в церемонии принял и губернатор Алексей Текслер. Арсланов ранее возглавлял управление ФСИН по Удмуртии.
Добавим, его предшественником на Южном Урале был Виктор Брант. Теперь он возглавляет управление по Нижегородской области.