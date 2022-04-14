14 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Арсен Шаяхметов, , 02:52 — REGNUM На днях президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса. Если политическое и информационное внимание к тому, как государство будет поддерживать предпринимателей, достаточно широко, то о том, как будут поддерживать остальных граждан, говорится существенно меньше. Между тем новый указ предполагает ряд мер в этом направлении. Среди них: оказание дополнительной социальной поддержки семьям с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта, установление особого порядка оценки нуждаемости семей, потерявших работу, поручение правительству сформировать предложения по увеличению пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетников и ряд других мер. Эксперты отмечают, что в этой ситуации существенно возрастает роль регионов, на которые и будет возложена значительная часть реализации этих мер.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

От субъектов требуют инициативы

О возможности существенного проседания уровня жизни населения наблюдатели стали говорить с момента введения жёсткого санкционного пакета стран Запада против российской экономики сразу после начала специальной военной операции на Украине. Одним из главных показателей потенциального падения уровня жизни стала инфляция. Так, по данным Росстата, с начала года по 1 апреля 2022 года наблюдается существенный рост цен на ряд продуктов. Например, капуста подорожала на 85,5%, лук — на 63,5%, морковь — на 53,6%, сахар-песок — на 53,4%. В целом же рост цен на продукты питания в годовом выражении в марте уже составил без малого 20%. Не менее серьёзной может стать проблема безработицы, которая, по некоторым оценкам, может вырасти до 6%.

С целью купирования этих проблем российское правительство уже предприняло ряд мер, в центре которых главным образом защита материнства, детства и поддержка семей с детьми. С 1 апреля введены выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребёнка. Сейчас в среднем по стране это до 12 300 рублей. Таким образом, должна быть выстроена единая система поддержки с момента рождения ребёнка и вплоть до достижения им 17 лет.

При этом эксперты отмечают, что в новых условиях многое будет зависеть от регионов. Политолог, генеральный директор холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз считает, что у субъектов появилась возможность заявить о себе.

Ольга Чернокоз «Регионы России в той или иной степени уже столкнулись с такими проблемами, как рост цен, бедность, безработица, недоступность ряда видов медицинских услуг. Эти пункты озвучил президент в самом начале спецоперации и последующих за ней санкций Запада. Понятно, что президент ставит задачу по глубокой реструктуризации российской экономики, однако быстро это не произойдёт. И это тоже всем очевидно. Поэтому нужно здесь и сейчас решать возникающие проблемы. Перед регионами стоит важная задача — теперь от них требуется инициативность. К чему не все привыкли. Но реальность, как говорится, заставит».

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, многое будет зависеть от потенциала конкретных субъектов.

Олег Иванов «Социальные проблемы, с которыми столкнулись российские регионы в связи с санкциями, общие: это рост безработицы, падение реального уровня доходов населения, рост цен на продукты питания и товары первой необходимости, местами — их дефицит (иногда искусственный, иногда — естественный) и т.д. Разница лишь в том, что экономически более стабильные и развитые регионы справляются с такими проблемами быстрее и эффективнее, чем регионы отстающие».

Олег Иванов Mosreg.ru

Региональные меры: от поддержки семей до общественных работ

Российские регионы довольно активно включились в процесс выполнения поручения президента. Хотя надо отметить, что большинство принимаемых мер являются результатом развития федеральных начинаний. Основными направлениями, как и ожидалось, являются помощь малоимущим, а также поддержка тех, кто остался или рискует остаться без работы. Так, из бюджета Ленинградской области с целью социальной поддержки граждан и софинансирования федеральных выплат планируется дополнительно выделить до 2 млрд рублей. В этом же регионе людям, потерявшим работу, в период с 1 марта до 31 декабря текущего года в первоочередном порядке и без подтверждения дохода предлагается выдача социального контракта, сумма которого составит от 13 931 рубля до 300 тыс. рублей на разные цели.

В Башкирии вступил в силу временный порядок регулирования трудовых отношений. Теперь жители региона, которые рискуют потерять работу из-за приостановки деятельности предприятия, смогут перевестись в другие организации. Такой перевод будет происходить по соглашению сторон. Предполагается, что работник, не прекращая трудовой договор на одном предприятии, сможет временно по срочному трудовому договору устроиться на другое. Это будет происходить, если первое предприятие по каким-либо причинам будет простаивать. После окончания срочного трудового договора сотрудник вернётся на свое прежнее место работы, где и продолжит свою деятельность. Власти республики полагают, что такая мера существенно поможет в борьбе с латентной безработицей.

Бен Шан. Безработные. 1938

В Красноярском крае акцент сделан на улучшении питания в больницах, школах и детских садах. Предполагается увеличение финансирования этой статьи, так как региональная администрация небезосновательно полагает, что рост цен на продукты питания может негативно сказаться на качестве еды в медицинских и образовательных учреждениях. Помимо увеличения финансирования, поставлена задача выйти на стабильную работу с добросовестными поставщиками.

Эксперты также фиксируют позитивные примеры региональной социальной политики в новых условиях. Так, Ольга Чернокоз отмечает, что на данный момент регионы работают по пунктам, обозначенным президентом.

«Многие проявляют дополнительную инициативу — исходя из ситуации в регионе. Например, в Рязанской области в 2022 году в рамках национального проекта «Демография» выделят 1,9 млрд рублей на улучшение материального положения семей с детьми. Также в регионе предоставляют региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий многодетных семей и оплату медицинских услуг, оказанных детям. Правительство Вологодской области дополнительно выделило более 1,6 млрд рублей на социальную поддержку жителей региона.

У 1,5 тысячи человек в Карелии появится возможность устроиться на общественные и временные работы. Общественные работы предполагают трудоустройство безработных сроком на три месяца на вакансии, которые не требуют квалификации. 176 предприятий Новосибирской области по призыву региональной власти организуют 1,3 тысячи временных рабочих мест для ищущих работу и безработных граждан.

В Свердловской области увеличили объём финансирования госпрограммы по содействию занятости населения почти на 1 млрд рублей — до 38,3 млрд рублей — за счёт средств федерального бюджета. По документу, дополнительные субсидии в 2022 году выделят промышленным предприятиям — для обучения работников, находящихся под риском увольнения, и работодателям — на частичную оплату труда при организации общественных работ для зарегистрированных в службе занятости работников.

Ольга Чернокоз Руководители крупнейших торговых сетей Забайкалья и министерство экономического развития региона подписали меморандум о взаимном сдерживании цен на продукты. В целом видно, что представители региональной власти стали более активны, и это хорошо в нынешних и в любых других условиях. Этого очень не хватало последние 20 лет» — резюмирует эксперт.

Схожую позицию занимает Олег Иванов, считающий, что в текущих условиях все субъекты России так или иначе принимают антикризисные меры, направленные на борьбу с санкциями.

Олег Иванов «В отношении социально незащищенных слоев общества это в первую очередь дополнительные социальные выплаты и льготы. Так, в Тульской области вдвое вырос материнский капитал, который малоимущая многодетная семья может потратить на приобретение компьютерного оборудования. В Саратовской, Орловской, Калужской, Липецкой областях предусмотрели выделение матпомощи до 50 тысяч рублей на газификацию (подводку газовой трубы к дому и разводку внутри него). Льготники Ростовской области могут получить денежную компенсацию за проезд в общественном транспорте. В Калужской области молодые специалисты на селе могут получать ежегодные пособия, а во Владимирской области им увеличили «подъёмные».

В сегодняшних условиях именно от регионов будет главным образом зависеть эффективность социальной политики. Федеральный центр даёт это понять весьма прозрачно. Другое дело, что чем более развиты регионы, тем более эффективной становится эта политика. Уже сегодня мы видим, что те субъекты, которые обладают экономическим потенциалом (Ленинградская, Свердловская области, Башкирия, столичные города и ряд других), стараются внедрять не только точечные инициативы, но и системные меры поддержки. Удастся ли пойти этим путём менее успешным субъектам — вопрос пока открытый.