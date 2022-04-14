14 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы украинского минфина, утверждающего, что без десятков миллиардов долларов помощи украинское государство не выживет.

Артур Савин, , 07:28 — REGNUM Заявление главы министерства финансов Украины Сергея Марченко о том, что страна сейчас находится в самом худшем финансовом состоянии, и стоит вопрос о её выживании, поэтому мировое сообщество должно оказать Киеву финансовую поддержку на десятки миллиардов долларов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Кажется, они начали что-то подозревать», — считает Анастасия Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что даже из уст украинских чиновников начали доноситься звуки, отдалённо напоминающие разумные измышления по поводу актуального состояния государства.

«А что, раньше разве не очевидно было? Украина доживает последние дни. Не только экономические проблемы подводят к этому, но и тот факт, что совсем скоро украинские вооружённые силы останутся в истории. Суверенитета без армии, как известно, не бывает», — подметил Виктор З.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти переживают о своей власти, а не об украинском народе.

«Это он так завуалировано поставил вопрос о выживаемости власти в Украине как таковой. Если деньги закончатся, министерские кресла в Киеве быстро поменяют своих владельцев», — указывает Александр М.

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Часть людей полагает, что Украина — это чёрная дыра, в которую можно бросить какое угодно количество денег — все эти финансовые вливания в обязательном порядке бесследно исчезнут.

«То, что киевским властям нужны десятки миллиардов долларов, — это всё понятно. Кому они, собственно, не нужны-то? Вопрос вот в чём: куда делись все предыдущие миллиарды?» — интересуется «Нормунд Д».

«Столько денег им за всё время выделили, что можно было ещё одну такую страну построить. А если с оружием посчитать, то две!» — поделился своим мнением Ринат Г.

Ряд пользователей советует киевским властям потрясти своих олигархов, которые высосали из украинского народа всё, что только можно было.

«Со своих олигархов спрашивайте. С тех, которые растащили всю страну, а теперь от повестки прячутся. У Зеленского тоже поинтересуйтесь. У него где только недвижимости нет. Честные и свободные они… тьфу!» — написала Леся Р.

Нашлись и те, кто уверены, что Запад Украину не бросит и будет до самого её конца спасать киевский режим живительными финансовыми вливаниями.

«Сколько живу на этом свете, столько вижу, как Украина попрошайничает. Хорошо живут — просят помощи, неважно идут дела — снова подайте, а прошлые долги спишите. Дайте газ бесплатно, дайте бензин подешевле… и всё время дай-дай-дай. А сейчас сам Бог велел попросить и даже потребовать «десятки миллиардов». Да уже. Кто только их даст?» — задаётся вопросом Сергей И.

«Украине умереть в ближайшее время не дадут. Запад, финансируя Украину, чужими руками ведёт войну с Россией. Западу пофиг на Украину и украинцев, но ради борьбы с Россией он будет поддерживать их существование. Поэтому пока будут давать деньги и вооружения. Украинские власти не просто так попрошайничают», — уверен Юрий Щ.

Напомним, 12 апреля глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью британской газете Financial Times о том, что страна сейчас находится в самом худшем финансовом состоянии, и стоит вопрос о её выживании. Чтобы не допустить крушения государства, Марченко призвал мировое сообщество оказать Киеву финансовую поддержку на десятки миллиардов долларов.