Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Документальная картина Halftime, посвящённая американской певице и актрисе Дженнифер Лопес, откроет кинофестиваль «Трайбека». Об этом пишет издание Rolling Stone 13 апреля.

Скриншот YouTube Дженнифер Лопес

Фильм расскажет о жизни Лопес в последнее время, а также о её выступлении на Супербоуле в 2020 году. Отмечается, что уже 14 июня 2022 года лента станет доступна для просмотра на стриминге Netflix.

Напомним, что в 2022 году кинофестиваль «Трайбека» состоится с 8 по 19 июня. Местом проведения мероприятия, как и прежде, станет Нью-Йорк (США).