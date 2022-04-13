Москва, 13 апреля 2022, 21:12 — REGNUM В среду, 13 апреля, в студии Российского общества «Знание» был представлен Всероссийский просветительский проект «Умное кино» и состоялась дискуссия о развитии документального кино в России. Цель проекта «Умное кино» — создать новый просветительский контент, который будет интересен молодежной аудитории, а также расширить аудиторию зрителей документального кино. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ.
Генеральными партнерами проекта являются технологическая компания VK, АНО «Институт развития интернета», стратегическим партнером выступает Киностудия имени Горького.
Первым этапом проекта станет конкурс сценарных проектов документальных фильмов. Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте Российского общества «Знание».
Заявки принимаются как от профессиональных, так и начинающих документалистов. Предлагаемые темы должны затрагивать важные аспекты жизни российского общества: культура и искусство, наука и технологии, социология, этнография, космос, история.
Презентацию проекта приветственным словом открыл генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль: «Конкурс идей для документальных фильмов «Умное кино» будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель – под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов, создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории. Я надеюсь, что «Умное кино» станет трамплином для молодых авторов и новой возможностью для уже состоявшихся документалистов. А благодаря нашим партнерам лучшие документальные просветительские фильмы смогут выйти на широкую аудиторию и множество молодых россиян получат доступ к увлекательным кинолентам и новым знаниям».
В мае отборочная комиссия проекта выберет авторов лучших сценарных проектов. Участники из числа начинающих документалистов будут приглашены в Москву для прохождения обучающих интенсивов и совместно с известными кинематографистами проработают свои сценарии, посетят лекции и мастер-классы.
Далее все конкурсанты примут участие в питчинге, по результатам которого экспертный совет отберет авторов лучших проектов. Победителям питчинга будет предоставлена возможность заключить договор со стратегическим партнером проекта – Киностудией им. М. Горького – на производство картин при поддержке генеральных партнеров – технологической компании VK и АНО «Институт развития интернета». Созданные фильмы будут представлены в конкурсной программе фестиваля «Умное кино» в декабре в Москве, на котором экспертное жюри определит победителей конкурса по нескольким номинациям. Кинокартины также будут распространены на цифровой онлайн-площадке Кинопоиск.
Одновременно с конкурсом в мае–июле 2022 года по всей стране пройдет обширная просветительская программа: в трехстах городах России пройдут показы лучших документальных фильмов последних лет, а во всех регионах состоятся просветительские лекции Российского общества «Знание» о развитии индустрии документального кино.
В сентябре стартует студенческий трек проекта – на базе региональных вузов и ссузов пройдет конкурс кинопроектов для студентов непрофильных вузов. Для них также пройдут лекции от экспертов Российского общества «Знание» на площадках университетов-участников проекта. Лучшие студенческие работы получат гранты на производство документальных фильмов, которые будут показаны в апреле 2023 года в рамках Студенческой весны.
В представлении проекта и дискуссии на тему документального кино также приняли участие первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, кинорежиссер Алексей Учитель, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, директор по интегрированным коммуникациям Института Развития Интернета Александр Ляпин, директор по производству партнерского видеоконтента VK Владимир Бугаев, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, генеральный директор киностудии ЛенДок Алексей Тельнов.
Режиссер, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель отметил, что документальное кино очень хорошо отражает реальную жизнь, и оно, как никакой иной вид киноискусства, подробно и достоверно может рассказать о нашей стране. По словам мэтра, сотрудничество с обществом «Знание» даст возможность начинающим кинематографистам затронуть самые важные и актуальные темы нашего общества.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости «перезапуска» Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.