Москва, 13 апреля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В среду, 13 апреля, в студии Российского общества «Знание» был представлен Всероссийский просветительский проект «Умное кино» и состоялась дискуссия о развитии документального кино в России. Цель проекта «Умное кино» — создать новый просветительский контент, который будет интересен молодежной аудитории, а также расширить аудиторию зрителей документального кино. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ.

Общество «Знание» Максим Древаль

Генеральными партнерами проекта являются технологическая компания VK, АНО «Институт развития интернета», стратегическим партнером выступает Киностудия имени Горького.

Первым этапом проекта станет конкурс сценарных проектов документальных фильмов. Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте Российского общества «Знание».

Заявки принимаются как от профессиональных, так и начинающих документалистов. Предлагаемые темы должны затрагивать важные аспекты жизни российского общества: культура и искусство, наука и технологии, социология, этнография, космос, история.

Презентацию проекта приветственным словом открыл генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль: «Конкурс идей для документальных фильмов «Умное кино» будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель – под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов, создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории. Я надеюсь, что «Умное кино» станет трамплином для молодых авторов и новой возможностью для уже состоявшихся документалистов. А благодаря нашим партнерам лучшие документальные просветительские фильмы смогут выйти на широкую аудиторию и множество молодых россиян получат доступ к увлекательным кинолентам и новым знаниям».

В мае отборочная комиссия проекта выберет авторов лучших сценарных проектов. Участники из числа начинающих документалистов будут приглашены в Москву для прохождения обучающих интенсивов и совместно с известными кинематографистами проработают свои сценарии, посетят лекции и мастер-классы.

Далее все конкурсанты примут участие в питчинге, по результатам которого экспертный совет отберет авторов лучших проектов. Победителям питчинга будет предоставлена возможность заключить договор со стратегическим партнером проекта – Киностудией им. М. Горького – на производство картин при поддержке генеральных партнеров – технологической компании VK и АНО «Институт развития интернета». Созданные фильмы будут представлены в конкурсной программе фестиваля «Умное кино» в декабре в Москве, на котором экспертное жюри определит победителей конкурса по нескольким номинациям. Кинокартины также будут распространены на цифровой онлайн-площадке Кинопоиск.

Одновременно с конкурсом в мае–июле 2022 года по всей стране пройдет обширная просветительская программа: в трехстах городах России пройдут показы лучших документальных фильмов последних лет, а во всех регионах состоятся просветительские лекции Российского общества «Знание» о развитии индустрии документального кино.

«Умное кино» — это интересный и важный просветительский проект. В качестве создателей фильмов себя попробуют не только опытные кинематографисты, но и молодые люди, студенты. Показы лучших работ пройдут в 300 городах нашей страны в мае и июне, и во время каникул школьники смогут приобщиться к культуре документального кино – современного, яркого и актуального», — заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов .

«Мы стали стратегическим партнером проекта «Умное кино», потому что мы верим в это направление и собираемся его развивать как одно из основных в рамках новой стратегии киностудии. Это значит, что киностудия поддержит проект почти на всех его стадиях и этапах, в том числе экспертно – с точки зрения того, какие темы и проекты нам покажутся интересными для зрителей. Кроме того, в рамках просветительской программы мы представим несколько новых документальных фильмов, в том числе призеры международных кинофестивалей «Набережная», «Горянки», «Верните мои руки», а также «Лида», «Ангелы Милы», «Арктика. Очищение», сериал «Советский дизайн» и другие новинки. Все проекты участников, которым мы поможем в рамках проекта, дойдут до зрителей», — рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

В сентябре стартует студенческий трек проекта – на базе региональных вузов и ссузов пройдет конкурс кинопроектов для студентов непрофильных вузов. Для них также пройдут лекции от экспертов Российского общества «Знание» на площадках университетов-участников проекта. Лучшие студенческие работы получат гранты на производство документальных фильмов, которые будут показаны в апреле 2023 года в рамках Студенческой весны.

В представлении проекта и дискуссии на тему документального кино также приняли участие первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, кинорежиссер Алексей Учитель, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, директор по интегрированным коммуникациям Института Развития Интернета Александр Ляпин, директор по производству партнерского видеоконтента VK Владимир Бугаев, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, генеральный директор киностудии ЛенДок Алексей Тельнов.

«Поддержка документальных фильмов – это одно из приоритетных направлений работы Министерства культуры РФ. Мы поддерживаем как полнометражные фильмы для кинопроката, так и короткометражные документальные фильмы, и отдельно научно-популярное кино и дебюты. В прошлом году Министерство поддержало более 200 проектов. В этом году на конкурс подано уже более 400 заявок, приём заявок продлится до 5 мая. 1 апреля Президент РФ подписал изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», которые предусматривают возможность предоставить полное финансирование производства и проката документальных фильмов. Это означает, что проекты, которые сейчас находятся в разработке, смогут получить 100% финансирование уже в следующем году», — рассказала Светлана Максимченко.

Режиссер, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель отметил, что документальное кино очень хорошо отражает реальную жизнь, и оно, как никакой иной вид киноискусства, подробно и достоверно может рассказать о нашей стране. По словам мэтра, сотрудничество с обществом «Знание» даст возможность начинающим кинематографистам затронуть самые важные и актуальные темы нашего общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости «перезапуска» Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.