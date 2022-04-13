Луганск, 13 апреля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Под контролем укронацистов пока остаются город Кременная, часть Рубежного, Северодонецк, Лисичанск и часть Попасной, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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Об этом он заявил, находясь на территории Луганской ТЭС, разминирование которой завершают российские сапёры.

На территории ЛНР украинские нацисты пока ещё контролируют город Кременная, часть Рубежного, Северодонецк, Лисичанск и часть Попасной.

«Вся остальная территория освобождена, и на ней мы проводим мероприятия по скорейшему переходу к мирной жизни», — заявил Пасечник.

Отступая, укронацисты всё минируют, подрывают мосты. Уходя, они стараются максимально разрушить инфраструктуру региона, отметил он.