Архангельск, 13 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Архангельске начала работу комиссия по повышению устойчивости экономики города в условиях санкций. Как сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Морев, в ее состав вошли руководители бизнес-сообществ, профильных департаментов, представители областного правительства и налоговой инспекции и депутаты.

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«Наша общая задача – выработать меры для поддержки важнейших отраслей экономики, найти такие инструменты тарифного и ценового регулирования, которые будут служить защите внутреннего рынка. Сохранить рабочие места, создать условия для развития бизнес-проектов – в этом заинтересованы все. Комиссия уже начала работу», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в 2022 году составит до 20%.