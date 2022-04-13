Ливерпуль, Великобритания, 13 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет португальскую «Бенфику». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи – Йост ван Жульен и Йохан Балдер.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Диогу Жота, Луис Диас, Роберто Фирмино.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Жилберто, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Диого Гонсалвес, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Эвертон, Гонсалу Рамуш, Дарвин Нуньес.

Первый матч, проходивший 5 апреля в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж», завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Ибраима Конате, Садио Мане и Луис Диас.