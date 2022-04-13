Париж, 13 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Своего мнения о том, что Крым – российский регион, не изменила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, заявила она 13 апреля в интервью BFM.

Marie-Lan Nguyen Марин Ле Пен

Отвечая на вопрос о своём отношении к тому, что в Киеве её внесли в перечень нежелательных на Украине лиц из-за позиции по Крыму, Ле Пен сказала:

«Я вовсе не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме».

Она добавила, что на Украину ехать не планирует. Она сделала предположение, что если её выберут главой Франции, Киев снимет этот запрет на её въезд на Украину.

Также кандидат в президенты Франции заявила, что считает антироссийские санкции «за Крым» неэффективными, но существенно повредившими самим французам.