Луганск, 13 апреля 2022, 21:01 — REGNUM Восстановление полного энергетически-промышленного контура позволит создать 15 тыс. новых рабочих мест, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Об этом он заявил, находясь на территории Луганской ТЭС, разминирование которой завершают российские сапёры.
«Прокат, стальная продукция и ферросплавы Алчевского и Стахановского заводов снова будут производится после запуска Луганской ТЭС. Прибыль от реализации этой продукции в дальнейшем будет использоваться для восстановления и развития экономики региона», — — рассказал Леонид Пасечник.
Напомним, критически важная для ЛНР Луганская ТЭС была блокирована нацистской Украиной в 2017 году.
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