Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) выпустила патч для футбольного симулятора FIFA 22, который полностью удалил из игры сборную России по футболу и российские футбольные клубы. Об этом 13 апреля пишет «Игромания».

FIFA 17 Ferra.ru

Как отмечает издание, игроки не могут выбрать российские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — вместо них автоматически предлагается французский «ПСЖ». В FIFA 22 также отсутствует московский стадион «Открытие Банк Арена» и другая российская атрибутика.

ИА REGNUM напоминает, что разработчик видеоигр Electronic Arts решил «удалить Россию» из FIFA 22 ещё в марте 2022 года. Причиной стала специальная военная операция на территории Украины.

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