Вашингтон, 13 апреля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Компания Electronic Arts (EA) выпустила патч для футбольного симулятора FIFA 22, который полностью удалил из игры сборную России по футболу и российские футбольные клубы. Об этом 13 апреля пишет «Игромания».

Ferra.ru FIFA 17

Как отмечает издание, игроки не могут выбрать российские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — вместо них автоматически предлагается французский «ПСЖ». В FIFA 22 также отсутствует московский стадион «Открытие Банк Арена» и другая российская атрибутика.

ИА REGNUM напоминает, что разработчик видеоигр Electronic Arts решил «удалить Россию» из FIFA 22 ещё в марте 2022 года. Причиной стала специальная военная операция на территории Украины.