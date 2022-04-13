Вена, , 20:54 — REGNUM Не только Австрия, но также Венгрия и Германия не хотят запрета на покупку российского газа, заявил 13 апреля австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью CNN. Есть в ЕС и другие страны, которые против этой меры.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

Карл Нехаммер «Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ. Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС».

При этом глава австрийского правительства выразил поддержку антироссийских санкций. Он добавил, что санкции должны быть такими, чтобы России в итоге было больнее, чем странам ЕС.

А от потери российского газа именно европейцы очень пострадают. По словам Нехаммера, Австрия хотела бы, но пока не может избавиться от «зависимости» от российского газа.

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