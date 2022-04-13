Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Future (Нейведиус Деман Уилберн) раскрыл дату выхода своего нового студийного альбома. Соотвествующий пост появился на странице артиста в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 13 апреля.

Future Скриншот YouTube

Так, премьера девятого сольного студийного альбома музыканта состоится 29 апреля 2022 года. Примечательно, что предстоящий релиз станет первым полноформатным проектом Future с 2020 года.

Напомним, что выход последней студийной пластинки Future под названием High Off Life состоялся 15 мая 2022 года. Проект включил в себя 21 композицию, а среди гостей релиза оказались Drake (Обри Дрейк Грэм), Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II), DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) и многие другие популярные музыканты.

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