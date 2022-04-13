Москва, 13 апреля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро незначительно снизился на торгах в среду, 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 79,86 рубля, что на 19 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро поднялся на 15 копеек и достиг 86,40 рубля.