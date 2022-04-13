Богота, 13 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Новый челлендж, распространяющийся в социальных сетях Колумбии, отправил на больничные койки уже 35 подростков, сообщает новостное агентство La Republica.

doctor-a Coca-Cola

По условиям челленджа подросткам предлагается смешать пять таблеток виагры с кока-колой, водой и соками и употребить внутрь, в то время как суточная доза данного препарата, назначаемая врачами, составляет одну таблетку.

Смесью кофеина с препаратом для лечения эректильной дисфункции отравились уже 35 юношей, все они были госпитализированы с тахикардией и предобморочным состоянием. Первый такой инцидент был зарегистрирован в Кукуте, где в больницу попали 11 студентов колледжа.

Директор Национального института Колумбии по надзору за продуктами питания и лекарствами Хулио Сезар Альдана заявил об усилении контроля за продажей виагры и силденафила — рецептурных препаратов, выписываемых только совершеннолетним с поставленным диагнозом.