Мюнхен, Германия, 13 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored назвал 25-летнего вингера мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Кингсли Комана лучшим игроком прошедшего матча ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Бавария» — «Вильярреал».

(сс) Granada Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария»

Портал оценил игру француза на 7.56 балла. За время, проведенное на поле, Коман отметился шестью успешными обводками. Точность передач нападающего составила 79%.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Кингсли Коман принял участие в девятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА француз набрал 5 (2+3) очков по системе гол+пас в девяти встречах.