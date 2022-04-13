Вашингтон, 13 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле уехала в США на лечение. Об этом 13 апреля сообщает еженедельник Privātā Dzīve.

ВАДИМ ЧУПРИНА Лайма Вайкуле

По данным СМИ, артистка решила пройти в Америке медицинское обследование — она покинула Россию вместе с семьёй ещё в феврале 2022 года. Вайкуле не стала уточнять, какие именно проблемы со здоровьем заставили её улететь из страны. «Лайма не может говорить, потому что мы сейчас заняты посещением врачей», — объяснил супруг Вайкуле Андрей Латковский.

ИА REGNUM напоминает, что Лайма Вайкуле — советская и латвийская эстрадная певица, а также актриса. Она является обладательницей почётного звания «Народной артистки Латвийской Республики».