Лондон, 13 апреля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. 26-летний центральный нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Тимо Вернер с оценкой 8.57 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком ответного матча ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» (2:3).

Эдгар Брещанов Тимо Вернер

За время, проведенное на поле, немецкий нападающий отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, двумя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач Вернера составила 84%.

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в 29-ти матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Вернер выступает за «Челси» с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.