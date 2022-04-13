Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель осуждён за гибель человека. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Https://pixabay.com Суд

По данным следствия, гражданин и ещё трое лиц обмывали грядущее новоселье. И с одним участником застолья у него возник. Нападавший избил мужчину, в результате тот скончался. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали. Суд назначил ему семь лет колонии.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу добавили, что гражданин был пойман в Перми. Там он работал на разных автомойках.