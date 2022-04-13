Тюмень, , 20:45 — REGNUM В Тюменской области на 13 апреля зарегистрированы 32 ландшафтных пожара. Их площадь превысила тысячу гектаров, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

В 2021 году на эту дату в Тюменской области было зарегистрировано 27 пожаров.

«Условия для развития ландшафтных пожаров уже сложились. Ресурсы для борьбы с ними готовы», — заверил Михнович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 15 апреля устанавливается особый противопожарный режим. Во время него гражданам запрещено посещение лесов, разведение открытого огня на дачных участках.

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