Лондон, , 20:41 — REGNUM 22-летний фланговый нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Израиля по футболу Манор Соломон в ближайшее время перейдет в «Фулхэм», выступающий в Чемпионшипе 2021/22.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, «Фулхэм» заплатит 7,5 миллиона евро за трансфер футболиста в грядущее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Манор Соломон принял участие в шестнадцати турах Украинской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Соломон выступает за «Шахтер» с 11 января 2019 года после перехода из «Маккаби» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость израильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.