Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Американский актёр Джозеф Гордон-Левитт появится в новом сериале «Покерфейс» от режиссёра Райана Джонсона («Достать ножи»). Об этом 13 апреля сообщил портал Game Rant.

Джозеф Гордон-Левитт Скриншот YouTube

На текущий момент какая-либо информация о сюжете будущего проекта и роли Гордона-Левитта отсутствует. Ожидается, что компанию актёру в сериале также составит Наташа Лионн («Жизнь матрёшки»).

Напомним, что Джозеф Гордон-Левитт за свою карьеру успел сняться в более чем 70 различных проектах. Наибольшее признание получили его роли в драме «500 дней лета» и боевике «Петля времени».

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