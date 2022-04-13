Москва, , 20:37 — REGNUM Исполнитель Дима Билан вышел на связь с поклонниками из больничной палаты. Артист записал видеообращение к фанатам и опубликовал его 13 апреля в своём телеграм-канале.

Дима Билан Okras

В ролике Билан рассказал, что волнуется перед повторным хирургическим вмешательством, которое будет проходить под общим наркозом. Позже певец опубликовал ещё одно видео, в котором поблагодарил врачей и сказал, что операция прошла успешно. Билан не объяснил, из-за чего ему понадобилась помощь медиков.

Ранее Дима Билан изменил дату проведения своих концертов в Израиле из-за длительного восстановления после операции. В середине марта 2022 года певец решился на хирургическое вмешательство, которое откладывал на протяжении года.

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