Москва, 13 апреля 2022, 20:37 — REGNUM За прошедший день ударами высокоточного оружия были уничтожены 36 военных объектов украинских нацистов, сообщил вечером 13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Среди них:
в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск;
в районах Попасная и Барвенков пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады;
в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины.
Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-поле», — рассказал Конашенков.
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