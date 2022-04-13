Курган, , 20:33 — REGNUM В Курганской области 13 апреля пожарные предотвратили угрозу распространения огня на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасение дома от травяного пожара Пресс-служба МЧС России по Курганской области

В четырёх населенных пунктах региона возникла угроза перехода огня на жилые дома и строения. Во всех случаях горела сухая трава и камыш. Огнеборцы совместно с добровольцами предприняли все усилия для того, чтобы не допустить перехода ландшафтных пожаров на жилые дома населённых пунктов в микрорайоне Пригородный Кургана, городе Петухово, деревне Костоусово и селе Сетовное.

В пожарах по повышенному рангу были задействованы более 300 человек личного состава ведомства и 48 единиц техники.

Отмечается, что с 13 апреля особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнём, введён в Кетовском районе и Макушинском муниципальных округах Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации регионального оперштаба непростая ситуация с ландшафтными пожарами сохраняется в Петуховском, Макушинском, Мокроусовском, Кетовском и Лебяжьевском районах.

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