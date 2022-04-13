Москва, , 20:27 — REGNUM В городе Мариуполь полностью освобожден от нацистов украинской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) морской торговый порт, сообщил вечером 13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

В результате были освобождены все иностранные заложники из числа экипажей судов, которые удерживались нацистами.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — рассказал Конашенков.

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