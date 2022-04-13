Луганск, 13 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. «Без прошлого нет будущего. Да и настоящего тоже», — гласит народная мудрость. Она хорошо известна жителям Донбасса, для которых право на собственное прочтение истории стало синонимом права на существование.

Наталья Чекер Книга «История Луганской Народной Республики» / Г. И. Королёва, Д. С. Крысенко. Луганск, 2021.

Термин «психоисторическая война» прочно вошёл в современный лексикон, и обозначает, с одной стороны, ориентирование правительствами собственного населения в заданном политическом ключе, а с другой – ценностное «перекодирование» населения противника. Методы психоисторической войны гораздо более эффективны, чем традиционные виды оружия, поскольку при небольших затратах обеспечивают контроль над массовым поведением. Примером такой войны является «политика памяти» (а точнее, амнезии), проводимая Киевом. Причём, не с 2014 года, а с 1991-го. Её результат – разрушенные города Донбасса, и такие же разрушенные души жителей Украины.

Конечно, абсолютная объективность – прерогатива Бога, но призвание человека к этой объективности стремиться и давать ответы перед своей совестью на главнейшие вопросы бытия. Важным вопросом, который историк ставит перед собой – какие ценности он отстаивает в своих текстах.

Наталья Чекер Книга «История Луганской Народной Республики» / Г. И. Королёва, Д. С. Крысенко. Луганск, 2021.

Корпус работ под названием «История Украины» был призван доказать гражданам этого государства центральную идею: «украинская нация» вековечна и уникальна, а смысл её бытия – борьба против «хищной России». Сначала это доказывалось осторожно и вкрадчиво, затем всё более агрессивно и навязчиво, эта идея транслировалась жителям Украины через СМИ и систему образования, дойдя до логического предела – проповеди геноцида русского населения. Очевиден и заказчик: украинский (а на самом деле, лишённый какой бы то ни было национальной идентичности) олигархат, подчинённый олигархату американскому. Как говорится, дерево познаётся по плоду.

Если ложь при выборе инструментов ничем не ограничена, то правда всегда беззащитна. Беззащитность, впрочем, — тоже оружие. Правда порой даже обретает кулаки. Причём, «кулаки» имеют форму идей – солидарности, справедливости, соборности, духовности, труда, дружбы народов.

Именно эти ценности лежат в основе исторического дискурса Народных Республик Донбасса. Именно эти идеи положены в основу «Истории Луганской Народной Республики», опубликованной Дмитрием Крысенко и Галиной Королёвой. Данное пособие рассчитано в первую очередь, на учащихся образовательных учреждений, однако будет полезно всем, кто интересуется историей Восточной Европы – как древней, так и новейшей.

Наталья Чекер Книга «История Луганской Народной Республики» / Г. И. Королёва, Д. С. Крысенко. Луганск, 2021.

Книга освещает события, происходившие на территории Луганской Народной Республики с момента её заселения людьми до начала Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. С позиций современной научной методологии авторы доказывают: Донбасс – часть Русского мира, волею судеб выступающая эпицентром событий, сравнимых по значению с Освободительной борьбой под руководством Богдана Хмельницкого. Борьбой, радикально изменившей геополитический баланс в Европе, положившей начало трансформации России в мировую державу.

Данная работа является первой и пока единственной книгой по истории ЛНР с древнейших времён до наших дней, а потому, скорее приглашает к дискуссии, чем даёт категорические ответы.