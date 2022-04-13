Москва, , 20:23 — REGNUM Компания Garena создаст единую сюжетную вселенную вокруг мобильной королевской битвы Free Fire. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 апреля в пресс-службе студии.

Постер короткометражный мультфильма о персонаже игры Free Fire Хаято Ягами. Пресс-служба Garena

В рамках создания единого мира игры 15 апреля 2022 года стартует первое сюжетное событие — «Рассказы о Free Fire: Первая схватка». В нём игроки смогут узнать историю одного из самых популярных персонажей игры Хаято Ягами.

Как отметили в пресс-службе, Garena также объявила о создании анимационного мини-сериала по вселенной Free Fire. Первый короткометражный мультфильм в серии под названием «Как рождается пламя» выйдет уже 23 апреля 2022 года.

Ранее казахстанская группа «Ирина Кайратовна» представила клип на песню «Майк, кроссовки» в рамках коллаборации с мобильной королевской битвой Free Fire. В ролике участники коллектива предстали в образах персонажей игры, а также известных произведений поп-культуры.

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