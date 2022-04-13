Вашингтон, 13 апреля 2022, 20:23 — REGNUM В сети появился финальный трейлер фильма «Варяг» режиссёра Роберта Эггерса («Ведьма»). Об этом пишет портал Film. ru 13 апреля.

Кадр из фильма «Варяг» режиссёра Роберта Эггерса
Кадр из фильма «Варяг» режиссёра Роберта Эггерса
Скриншот YouTube

В опубликованном трейлере появились новые кадры, раскрывающие историю принца Амлета (Александр Скарсгард), желающего отомстить за смерть отца и вернуть королевскую власть себе. В ленте также снимались Николь Кидман, Итан Хоук и другие.

Напомним, что мировая премьера «Варяга» намечена на 22 апреля 2022 года. В России прокат фильма был отменён.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэй Уинстон и Робин Райт снимутся в новом фэнтези-фильме от Netflix