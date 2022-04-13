Вашингтон, 13 апреля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В сети появился финальный трейлер фильма «Варяг» режиссёра Роберта Эггерса («Ведьма»). Об этом пишет портал Film. ru 13 апреля.

Скриншот YouTube Кадр из фильма «Варяг» режиссёра Роберта Эггерса

В опубликованном трейлере появились новые кадры, раскрывающие историю принца Амлета (Александр Скарсгард), желающего отомстить за смерть отца и вернуть королевскую власть себе. В ленте также снимались Николь Кидман, Итан Хоук и другие.

Напомним, что мировая премьера «Варяга» намечена на 22 апреля 2022 года. В России прокат фильма был отменён.